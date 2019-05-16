Москва, 16 мая, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин скептически относится к реформе техосмотра и уверен, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о дополнительных поборах с автомобилистов.

«Изначально предлагалось вести видеосъемку процесса техосмотра, однако от данной идеи создания «второго YouTube» депутаты отказались. В итоге будет фиксироваться на фото с геотегом факт приезда авто в диагностический центр», — отметил Шапарин.

Он обратил внимание на отсутствие требований к фотографиям, также не приняты нормы, вводящие ответственность за фальсификацию техосмотра.

«Таким образом, операторы техосмотра продолжат продавать диагностические карты, а фото авто будут брать в интернете или просить владельцев их прислать, затем будут присваивать геотег», — указал эксперт.

Он прогнозирует рост стоимости получения талона техосмотра.

«Вероятно, диагностическая карта станет дороже — на стоимость обработки фото в «Фотошопе», — рассуждает Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.