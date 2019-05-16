Москва, 16 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Ситуация крайне удачно складывается для российского рубля. Это зависит от того факта, что рост спроса на российский государственный долг в виде ОФЗ Минфина РФ с точки зрения прогнозов курса российского рубля становится день ото дня (точнее, неделя от недели) всё более интересной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Успех на аукционах Минфина 15 мая пополнил армию оптимистов, хотя и нельзя отрицать, что российское фискальное ведомство в определённой мере «куёт железо пока горячо», пока тема новых санкций со стороны США не показалась на горизонте. По факту размещения трёх новых траншей ОФЗ, вчера выполнил свой квартальный план размещений в 600 млрд рублей, отметим при этом, что в апреле российскому Минфину удалось разместить бумаг на рекордные 403,8 млрд рублей», — напомнил он.

Естественно, по факту произошедшего Центральный Банк России сообщил, что иностранные инвесторы в прошлом месяце были весьма активны в покупках ОФЗ, и в результате их оптимизма выросла и доля их присутствия в ОФЗ, доля выросла с 26,2% до 27,1%.

«Политический диалог между Россией и США, который имеет все шансы начаться с новой страницы и о чём уже идут активные консультации между дипломатическими и политическими кругами двух стран явно на пользу курсу российского рубля. Рубль игнорирует внешние вызовы международного рынка капитала и неопределённость международного валютного рынка», — отметил эксперт.

К концу текущей недели, скорее всего, будет слабое укрепление курса российской национальной валюты по отношению к американскому доллару США до уровней конца апреля месяца. Ну, а если, на следующей неделе не будет новых угроз для России на экономической и геополитических картах мира, то курс российского рубля может вплотную приблизиться к уровням в 63,00 — 63,50 руб. за один американский доллар США.

«Правда по отношению к единой европейской валюте такого оптимизма в курсе российского рубля может и не быть по причине укрепления курса евро по отношению к американскому доллару США, а это значит, что курс евро по отношению к рублю может составить уровни в 73,50 — 75,00 рублей за евро, что пока, правда, маловероятно», — считает Блинов.

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