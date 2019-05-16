Черкесск, 16 мая, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Более 10 тыс. детей Карачаево-Черкесии будут охвачены организованной оздоровительной кампанией во время летних каникул. На отдых школьников власти региона намерены потратить более 58 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

Для приема детей будут открыты 111 летних оздоровительных организаций, в том числе шесть загородных стационарных лагерей и четыре палаточных. Еще 101 лагерь будет открыт при школах. Каждая смена в стационарном лагере рассчитана на 18 дней, в пришкольном — на 21.

До начала первой лагерной смены, которая стартует в июне, все места отдыха будут проверены специальными службами на готовность к безопасному отдыху детей.

Как отметили в пресс-службе, в 2019 году на летний отдых детей планируется направить такую же сумму, как и в прошлом году. Так, из бюджета республики на эти цели выделят 50,031 млн рублей, еще 8,117 млн рублей направят муниципалитеты.

Читайте также: На море и в Архыз: 10400 детей из Карачаево-Черкесии отдохнут за госсчет

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году путевками в детские оздоровительные организации были обеспечены 10,4 тыс. детей республики. На черноморском побережье Кавказа смогли отдохнуть за госсчет 300 человек, в палаточном лагере в Архызе — 200 человек. Более 6000 детей отдыхали в пришкольных лагерях.

Читайте также: Только 300 детям из Карачаево-Черкесии повезет отдохнуть на море