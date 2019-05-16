Париж, 16 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Франции решило усилить фонд поддержки торговцев, пострадавших от демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Patrice CALATAYU Беспорядки на улицах Франции

«Сумма фонда, объявленная в начале февраля премьер-министром страны Эдуардом Филиппом во время поездки в Бордо, увеличена до 5,5 млн евро против первоначально запланированных 3 млн», — говорится в заявлении правительства Франции.

Издание отмечает, что поддержка государства направлена на то, чтобы оказать дополнительную помощь и финансовую поддержку владельцам магазинов и ресторанов, которые понесли убытки в ходе акций протестов «желтых жилетов»

Напомним, ущерб от актов вандализма обошелся страховым компаниям в 200 млн евро. Большая часть этой суммы (175 млн евро) пошла на компенсации за перерыв в деловой активности.