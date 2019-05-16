Москва, 16 мая, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Официальный представитель японского автопроизводителя Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 420 автомобилей из-за выявленных дефектов. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Andrew Worley За рулем Lexus

В частности, отзыву подлежат автомобили марок Lexus LS 500 и Lexus LS 350, произведенные с 11 января по 12 июля 2018 года и укомплектованные шинами типа run-flat.

Сообщается, что причиной отзыва является некорректная сборка шины и колесного диска. Брак может стать причиной возникновения трещины в упрочненном слое боковины шины.

«При эксплуатации автомобиля в таком состоянии трещина может увеличиться, что в свою очередь может вызвать посторонний звук и/или не характерную вибрацию в автомобиле. Также возможно падение давления в шине, что может стать причиной увеличения температуры шины. При некоторых режимах движения, таких как продолжительное движение со спущенной шиной, существует вероятность отслоения протектора шины, что может привести к потере устойчивости и повышению риска возникновения аварийной ситуации», — говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года официальный представитель автопроизводителя Peugeot-Citroen на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве 536 машин марок Citroen C3 Aircross, Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer из-за выявленных дефектов.

Читайте также: Доходы ульяновского губернатора выросли, у супруги — новый «Лексус»