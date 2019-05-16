Москва, 16 мая, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Пакет законов, устанавливающих правила проведения в РФ третьего этапа программы амнистии капитала, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Амнистия капитала начнется с 1 июня 2019 года и продлится девять месяцев, до 1 марта 2020 года. Программа коснется граждан РФ, которые владеют счетами в иностранных банках, зарубежным бизнесом и имуществом, а также возглавляют контролируемую иностранную компанию. Они могут стать участниками программы амнистии капитала и избежать налоговой и уголовной ответственности за владение незадекларированными активами.

Программа амнистии пройдет в РФ уже в третий раз. Ранее подобные условия уже создавались для бизнесменов в 2015 и 2018 годах. Они могли добровольно задекларировать свои активы за рубежом. Так, по данным Минфина, за два этапа программы, граждане подали в Федеральную налоговую службу порядка 19 тыс. деклараций. Однако, как неоднократно отмечали представители правительства и депутаты, объем задекларированных активов раскрывать нельзя, так как он представляет из себя налоговую тайну.

Третий этап амнистии капиталов пройдет по новым правилам. Они не коснутся тех граждан, которые ранее уже воспользовались программой амнистии капитала и более в ней не нуждаются. Однако новым участникам придется перерегистрировать свой бизнес на территории РФ, а именно в специальных административных районах (САР) — внутренних российских офшорах на территории Калининградской области и Приморского края.

Помимо этого, все средства из зарубежных банков участники амнистии капитала также должны перевести в российские банки.