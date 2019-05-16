Москва, 16 мая, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефти будет расти на фоне дешевеющего сегодня, 16 мая, доллара США и вопросов с перебоями в поставках чёрного золота. Целью роста барреля нефти марки Brent является отметка $73, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

eluela31 Нефть

«Индекс доллара США в мире не может преодолеть психологическое сопротивление цены из-за непростых отношений США и Китая. Спекулятивный фон не располагает к наращиванию спроса на защитную американскую валюту, хотя в целом защитные активы продолжают «принимать» инвестиционный капитал.

То есть снижение доллара и рост цены на нефть временные. Так, 15 мая спрос на защитные активы возрос после выхода слабой китайской статистики и усилился на фоне напряженности между Италией и ЕС, а свежая порция медвежьих данных из США только подкрепила эту тенденцию», — отметила эксперт.

Отметим, что доходность десятилетних казначейских облигаций США за 15 мая упала до полуторамесячного минимума на уровне 2,36%, а доходность двухлетних бумаг достигла самого низкого с февраля 2018 года значения 2,137%. Ухудшение экономических перспектив на фоне торговых трений и ужесточения финансовых условий заставляет трейдеров закладывать в цену снижение ставки ФРС в 2019 году.

«Перебои на рынке энергоресурсов в этот раз касаются трубопровода «Дружба», через который Россия продает нефть в европейские страны. Этот канал по-прежнему остается закрытым, пока решается вопрос о выводе испорченного повышенным содержанием хлора сырья из системы и ведутся переговоры о том, кто и как будет платить за ущерб от приостановки поставок», — пояснила Сальникова.

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