Москва, 16 мая, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Российский певец Олег Газманов рассказал о своём серьёзном недуге. Как оказалось, несколько лет назад врачи диагностировали у него опухоль в горле. Такое откровенное признание артист сделал в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион». Сама передача выйдет в эфир 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Газманов

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Тем не менее это известие не заставило 67-летнего исполнителя опустить руки. По словам артиста, которые приводит «КП», в борьбе против недуга ему помогает семья — жена Марина и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года певец Олег Газманов, ехавший в Пермь на свой концерт, попал в ДТП. Авария случилась в Усольском районе Пермского края из-за ям на дороге.