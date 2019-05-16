Астана, 16 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Дальнейшая работа бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет направлена на поддержку нового главы республики. Об этом бывший президент заявил 16 мая во время XII астанинского экономического форума, сообщает издание Informburo.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев считает, что кандидат в президенты республики Касым-Жомарт Токаев сможет обеспечить преемственность курса. Сам бывший глава государства планирует продолжить участие в работе по стратегическим направлениям развития в качестве председателя Совета безопасности.

«Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Нур-Султане открылся XII астанинский экономический форум. Во время мероприятия Нурсултан Назарбаев заявил, что после выборов президента Казахстана в республике не возникнет двойственности власти.