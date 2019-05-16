Назарбаев о двоевластии: «Есть один президент, и он главный»
Астана, 16 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Казахстане не возникнет двойственности власти после проведения выборов президента республики. Об этом 16 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает издание Informburo.
«Есть один президент, и он главный. И мы все будем на него работать, когда его изберут», — отметил бывший глава республики.
По его словам, руководство страны должно продолжить курс, начатый ранее. Работа будущего главы и правительства Казахстана будет направлена на вхождение страны в топ-30 развитых стран мира, добавил Назарбаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Нурсултан Назарбаев на XIX съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») заявил, что смена президента в Казахстане готовилась более трех лет.
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