Астана, 16 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Казахстане не возникнет двойственности власти после проведения выборов президента республики. Об этом 16 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает издание Informburo.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Есть один президент, и он главный. И мы все будем на него работать, когда его изберут», — отметил бывший глава республики.

По его словам, руководство страны должно продолжить курс, начатый ранее. Работа будущего главы и правительства Казахстана будет направлена на вхождение страны в топ-30 развитых стран мира, добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Нурсултан Назарбаев на XIX съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») заявил, что смена президента в Казахстане готовилась более трех лет.

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