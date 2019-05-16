Сеул, 16 мая, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В период майских праздников поток туристов в Южную Корею из Японии и Китая значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиции.

(сс) LWYang Намдэмун (Великие южные ворота, официальное название — Суннемун) — один из старейших архитектурных памятников Сеула

Согласно опубликованным данным, в День труда (1−4 мая) Южную Корею ежедневно посещало 18 265 туристов из Китая, что на 36,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во время «Золотой недели» (27 апреля — 6 мая) среднесуточный туристический поток из Японии увеличился на 58,4% и составил 16 147 человек.

Известно, по сравнению с 2018 годом, количество туристов из Китая увеличилось на 65,4%, а из Японии — на 77,8%.

Кроме того, количество туристов, посетивших Южную Корею за последние три месяца, составило 4 474 074 человек, что на 16,8% (644 104 человек) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.