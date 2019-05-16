Во Франции задержали члена группировки ЕТА
Анси, Франция, 16 мая, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании вместе с французской службой внутренней разведки задержала члена баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоичеа, более известный как «Йосу Тернера». Об этом 16 мая сообщается на сайте МВД Испании.
Он был арестован в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции в городе Салланш. Операция под названием «Украденное детство» была проведена гражданской гвардией Испании совместно с французскими правоохранительными органами.
Напомним, ЕТА — баскская левая радикальная, националистическая организация, которая выступает за независимость Страны басков. Этот регион расположен на севере Испании и юго-западе Франции. Свое существование организация прекратила в 2018 году.
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