Киев, 16 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Вернувшийся из Израиля на Украину олигарх Игорь Коломойский пока не знает, чем займется в первую очередь, об этом сообщает издание «theБабель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

"На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, Коломойский покинул Украину в 2017 году. Два года он жил в Израиле. В начале мая олигарх заявил, что в ближайшее время намерен вернуться на Украину, где избран новый президент.

Сегодня, 16 мая, стало известно, что бизнесмен прилетел ночью из Тель-Авива в аэропорт Днепра (бывший Днепропетровск).

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