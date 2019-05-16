Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Разработчики из Riot Games совместно с компанией Marvel выпустили печатную версию комикса League of Legends: Ashe — Warmother. Об этом разработчики популярной онлайн-игры League of Legends сообщили на своём официальном сайте.

Кадр из игры League of Legends Эш

Warmother рассказывает предысторию Эш — лучницы, способный стрелять ледяными стрелами. Комикс покажет становление и взросление героини в мире League of Legends. Сообщается, что сборник Warmother состоит из четырёх выпусков, ранее доступных только в электронном варианте.

Напомним, Riot Games и Marvel начали сотрудничать ещё в ноябре 2018 года. За это время компании выпустили Warmother о приключениях Эш, а также серию комиксов о Люкс — ещё одной героине игры.

League of Legends — ролевая онлайн-игра в популярном жанре MOBA (многопользовательская арена). В ней геймеры выбирают персонажа со своим набором уникальных навыков и стилей игры и пытаются победить команду соперника. Главная цель игры — уничтожить главное здание на вражеской базе под названием «Нексус». League of Legends быстро завоевала популярность игроков и стала одной из самых известных киберспортивных дисциплин в мире.