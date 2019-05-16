Астана, 16 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев победил бы на выборах главы государства, если бы выставил свою кандидатуру. Об этом, как передает NUR. KZ, сообщил сам политик в ходе Астанинского экономического форума (АЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Я мог еще работать, даже выставить свою кандидатуру со 100% уверенностью, что меня изберут так же всенародно, но нужны изменения, — заявил Назарбаев. — Я думаю, что новая команда … внесет свои инновации, свои мысли».

По словам политика, добиться успеха можно только тогда, когда лидер и народ друг друга понимают и они едины. Назарбаев отметил, что у властей Казахастана, вероятно, политика была правильной. Назарбаев напомнил, что ранее он участвовал в пяти общенародных выборах, в ходе которых за него никогда не голосовало менее 85% избирателей.

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Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в Нур-Султане открылся XII Астанинский экономический форум.

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