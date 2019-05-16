Париж, 16 мая, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует подорвать монополию власти Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте. Об этом 16 мая со ссылкой на источник в Европарламенте сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По мнению президента Франции, ЕНП является тормозом для отстаиваемой им более продвинутой формы интеграции стран-членов Европейского союза.

Кроме того, он считает, что во главе Еврокомиссии должен встать представитель семьи либеральных демократов.

«В случае если либеральные демократы по итогам выборов в ЕП получат третий результат по числу поданных за них голосов избирателей, это даст президенту Франции основание предложить кандидатуры либералов Ги Верхофстадта или премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Еврокомиссии», — сообщил источник агентства.

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