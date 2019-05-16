Трамп: Иран скоро сам захочет поговорить
Вашингтон, 16 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорое стремление Ирана к диалогу по вопросу урегулирования напряженности с Вашингтоном, об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
«Высказывают разные мнения относительно происходящего, но я принял окончательное решение. Я уверен, Иран скоро сам захочет поговорить», — отметил Трамп.
Также Трамп подчеркнул, что в администрации президента нет разногласий по вопросу противостояния Ирану, несмотря на слухи, просочившиеся в ряд СМИ.
Напомним, напряженность в отношениях между США и Ираном значительно усилилась, когда Трамп распорядился отправить в Персидский залив авианосную группу, что, по мнению ряда аналитиков, чревато военным конфликтом.