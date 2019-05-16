Москва, 16 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий лишённого лицензии в июле 2016 года ООО «Коммерческий банк «БФГ-Кредит» потребовал привлечь к ответственности контролирующих должника лиц, обвинив их в том, что они совершали «действия по формированию технической ссудной задолженности» и не осуществляли «меры по предупреждению его банкротства». Сумма претензий превышает 41,56 млрд рублей, ходатайство Арбитражным судом Москвы пока не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, банк был учреждён 1 сентября 1994 года, имел четыре филиала — в Саратове, Калининграде, Рыбинске и Владивостоке, а также сеть из 42 дополнительных и 29 операционных офисов, банкоматную сеть. На момент банкротства численность сотрудников ООО составляла почти 900 человек. Лицензию у него регулятор отозвал 27 июля 2016 года.

В конце сентября 2016 года по иску ЦБ РФ банк был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое в конце марта 2019 года продлили ещё на полгода — до 23 сентября 2019 года. Конкурсным управляющим «БФГ-Кредита» назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». По данным госкорпорации, на начало апреля 2019 года банк имеет долги перед 2 835 кредиторами на общую сумму 41 628 574 000 рублей. При этом на момент отзыва лицензии обязательства перед клиентами составляли 46 131 843 000 рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2 551 870 000 рублей. На тот момент ООО по величине активов занимало 99-е место в банковской системе России.

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По сведениям регулятора, на конец января 2016 года в число акционеров банка входили Юрий Глоцер с долей 39,66%, Филипп Глоцер — 5,33%, Тамара Хорошилова — 19,5%, гражданин США Евгений Мафцир — 10%. Помимо этого, 15,5% принадлежало кипрской компании с ограниченной ответственностью «ФЕСТОРИЯ КОНСАЛТЭНТС ЛИМИТЕД» (FESTORIA CONSULTANTS LIMITED), чьим конечным бенефициаром числится Татьяна Сычева, ещё 10% было за кипрской частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «КОСА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (COSA HOLDING LIMITED), чьим конечным собственником на тот момент был Олег Решетников. Председателем правления «БФГ-Кредита» являлся Павел Дойнов.

Банкротство «БФГ-Кредита» не обошлось без уголовных дел. В конце октября 2016 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества ООО под видом выдачи кредитов юрлицам, фигурантом стал бывший председатель правления. А в начале октября 2018 года конкурсный управляющий отправил в Следком России заявление по аналогичным обвинениям, присоединив туда претензии и по преднамеренному банкротству банка. Сумма ущерба составила 12 855 125 568,8 рубля.

В конце апреля 2019 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением «о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка контролирующих Банк лиц Глоцера Ю. А., Мафцира Е. С., Дойнова П. Д., Дорогинина М. Р ., Ерцева Б. М., Швецова А. Р., Ткачука Н. П., Рассадина В. В., Горлина А. А. в размере 41 561 733 693,91 рубля». В качестве обоснования управляющий указал, что данные лица совершали «действия по формированию технической ссудной задолженности», и, «несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства». Дата слушаний по рассмотрению заявления пока не назначена.