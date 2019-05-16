Москва, 16 мая, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепляться 15 мая, прибавив 0,3% в парах с долларом и евро. Пара доллар/рубль продолжила движение на юг под отметкой 65 руб., отметив майский минимум на отметке 64,43 руб. и закрывшись немногим выше. Евро/рубль добралась до 72,70 руб., приближаясь к отметке 72 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта пользуется спросом на фоне общего спада напряженности на рынках. Трамп не только смягчил риторику в отношении Пекина, но и заговорил о возможной отсрочке введения пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза. Это поспособствовало дальнейшему улучшению настроений инвесторов, которые, впрочем, продолжают соблюдать осторожность», — пояснил эксперт.

Также рубль поддержал удачный аукцион Минфина. В среду ведомство разместило ОФЗ на сумму, немного меньшую рекорда, установленного в апреле. Тем временем цены на нефть ускорили подъем и сохраняют боевой настрой на утренних торгах в четверг. Brent тестирует отметку 72, несмотря на то, что вчерашние данные минэнерго США отразили рост запасов сырой нефти на 5,4 млн баррелей.

«Добавим сюда начавшийся в РФ налоговый период, и поддержка в сторону рубля действительно выглядит неплохой. Однако поскольку доллар на Форексе чувствует себя неплохо, а рост нефти может прерваться в любой момент и выглядит неустойчивым, существенного прироста рубля от текущих уровней вряд ли стоит ожидать, тем более что интерес к риску уже снова угасает», — полагает Николаев.

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