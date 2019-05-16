Вашингтон, 16 мая, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Сенаторы-демократы Дайана Файнстайн и Ричард Блюменталь представили в Сенате США законопроект «О предотвращении иностранного вмешательства в выборы», сообщается на официальном сайте Файнстайн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Исходя из убеждения, «Россия работала с американцами, невольно или нет, чтобы повлиять на выборы в США», авторы полагают необходимым законопроект, который «не только разъясняет, что сговор с иностранными гражданами для влияния на выборы в США является незаконным, — он закрывает лазейки, которые позволяют иностранным гражданам покупать объявления, предназначенные для прямого влияния на выборы».

По словам Файнстайн, позволять иностранным субъектам вмешиваться в американские выборы нельзя, законопроект поможет обеспечить правоохранительные органы необходимыми инструментами «для борьбы с плохими субъектами».

"Продолжающиеся российские нападения на нашу демократию требуют укрепления наших избирательных законов, — говорит Блюменталь. — Закон «О предотвращении иностранного вмешательства в выборы» ясно дает понять, что работа с иностранным агентом по влиянию на выборы является федеральным преступлением. Наш законопроект уточняет существующий закон, чтобы дать американцам полную уверенность, что реклама, которую они видят в интернете, в печати и на телевидении, была помещена туда не тираном, пытающимся дестабилизировать нашу страну, а их согражданами, имеющими общий [с ними] интерес в избрании представителей, которые будут делать то, что лучше для нации».

Законопроект также предусматривает следующие меры:

— Позволяет федеральному правительству возбудить гражданский иск, чтобы остановить незаконную деятельность, как только она будет обнаружена.

— Обновляет избирательное законодательство, чтобы иностранным гражданам также было запрещено покупать цифровые объявления или выпускать их. В настоящее время им запрещено покупать только печатную, телевизионную или радиорекламу, которая ссылаются на конкретных кандидатов.

— Кодифицирует правила, запрещающие предоставление «существенной помощи» иностранным гражданам, пытающимся повлиять на выборы в США.

— Делает лиц, осужденных за это новое преступление, невъездными в Соединенные Штаты, за исключением тех случаев, когда они приезжают для оказания помощи в судебном преследовании в качестве свидетелей или информаторов.

Законопроект также поддержали сенаторы Патрик Лихи, Дик Дурбин, Шелдон Уайтхаус, Эми Клобучар, Камала Харрис и Кори Букер (все — демократы, дое последних претендуют на участие в президентских выборах — 2020).