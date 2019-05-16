Москва, 16 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, синоптики обещают жителям и гостям Москвы тёплую погоду. По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность.

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После прохождения холодного атмосферного фронта предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Осадков метеорологи не прогнозируют.

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Температура воздуха в столице прогреется до +18…+20 °С. Ветер северный, 5−10 м/c.

Сухой и теплой погода сохранится в Москве как минимум до конца недели. В воскресенье, 19 мая, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +24 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области во второй половине дня 15 мая пошёл дождь. Синоптики также предупредили о дожде, местами сильном, грозе с порывами ветра 12−17 м/с до утра 16 мая. Это влияние атмосферного фронта с юго-запада.