Москва, 16 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Российские ученые предложили начать строительство астрофизических обсерваторий на Луне, сообщил 16 мая ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Планета

«Речь идет о довольно далекой перспективе на конец 2020-х — начало 2030-х годов», — сказал ученый.

По его словам, планируется размещение на Луне двух обсерваторий для радиоастрономических исследований и исследования космических лучей. Первыми строительством обсерваторий займутся роботы, добавил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская академия наук и Роскосмос намерены инициировать подготовку специалистов по возможным территориальным спорам при освоении Луны. Предполагается, что при освоении Луны России придется отстаивать права на территорию, для чего потребуются квалифицированные юристы.

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