Москва, 16 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Сумма, необходимая для нормального уровня жизни средней российской семье, состоящей из трех человек, определена в ходе всероссийского опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», по мнению экспертов, бюджет должен составлять 78 тысяч рублей.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Опрос, в ходе которого ознакомились с мнением 1,5 тысячи респондентов, состоялся в апреле 2019 года. В ходе исследования, охватившего все федеральные округа, были опрошены жители городов и граждане, проживающие в сельской местности, которых просили назвать сумму, необходимую семье из трёх человек для ведения «нормального образа жизни» в том городе, где проходил опрос.

Согласно полученной информации, 25% смогут «нормально» жить, если бюджет семьи составит от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Вторая группа опрошенных, в которую вошел 51% респондентов, заявили, что «нормальный образ жизни» можно вести, если ежемесячный доход составит 60−120 тысяч рублей в месяц. Третья группа респондентов придерживается мнения, что «нормальная жизнь» для семьи из трёх человек возможна, если бюджет составит сумма, превышающая 120 тысяч рублей.

Опрос показал, что 2% сограждан уверены, что смогли бы вести «нормальный образ жизни» при бюджетных поступлениях в размере от 20 до 30 тысяч рублей, 1% респондентов считают, что можно «нормально» жить при доходе менее 20 тысяч рублей в месяц, сумма от 30 до 45 тысяч рублей устроила 10% наших сограждан, принявших участие в опросе.

Комментируя полученные результаты, представители холдинга «Ромир» сообщили:

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тысяч рублей, что всего на 2,1 тысячи рублей или 3% больше, чем годом ранее».

Исследование выявило, что граждане России только в одном регионе претендуют на доход, превышающий реальный средний доход по стране. Запрос на семейный бюджет, который в среднем составит 93,5 тысячи рублей в месяц, отмечен в Северо-Западном округе. Для сравнения: сограждане, проживающие в Центральном округе, считают, что доход, открывающий путь к «нормальной жизни», это 82,9 тысячи рублей в месяц.

По мнению экспертов, опрос 2019 года продемонстрировал, что сограждане в своих запросах приближаются к показателям 2014 года, когда сумма желаемого семейного бюджета, по результатам исследований, составила 78,5 тысячи рублей.

Оценивая результаты, полученные исследователями, президент «Ромира» Андрей Милехин сообщил:

«За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным социологического опроса «Левада-центра», 65% российский семей не имеют никаких сбережений.