Луганск, 16 мая, 2019, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 16 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново и Обозное.

Боевики ВСУ применили миномёты калибра 82 мм и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР свыше ста единиц боеприпасов, шесть раз нарушив режим прекращения огня.

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Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, в жилой застройке населённого пункта Новозвановка была обнаружена бронетехника ВСУ.

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