Вашингтон, 16 мая, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Поездки в Ираке опасны, сообщает Госдеп.

Centcom.mil Иракские силовики

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что такие поездки несут в себе большой риск из-за военных действий на территории страны, а также из-за террористической угрозы.

Госдеп призвал сограждан не пытаться попасть в Сирию через Ирак, отметив, что не сможет оказать им полноценную дипломатическую помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 15 мая из американского посольства в Багдаде были отозваны в США нештатные сотрудники. То же самое произошло в отношении американского консульства в городе Эрбиле (Ирак).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Наджаф (Ирак) во время протестов погибли четыре, ранения получили 17 человек.