Вашингтон, 16 мая, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. Ltd. будет фигурировать в чёрном списке американского министерства торговли, сообщает ведомство.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Причина в том, что компания представляет для США угрозу национальной безопасности. В опалу к Вашингтону попадут также фирмы, связанные с Huawei.

По данным американского минторга, Huawei работает в интересах противников США. Так, компания оказывает финансовые услуги Тегерану, нарушая таким образом американские санкции.

Со стороны компании, отмечают в Вашингтоне, идут помехи для расследования нарушений, в которых США уличили её. В результате включения Huawei в чёрный список она не сможет применять американские технологии во вред США.

Напомним, в рамках торговой войны с Китаем США оказывают давление на Huawei, включая арест её крупного функционера Мэн Ваньчжоу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, который препятствует осуществлению сделок в информационно-коммуникационной сфере, представляющих опасность для интересов Штатов. На такие сделки, которые осуществляют фирмы в интересах «врагов США», указ позволяет наложить запрет.