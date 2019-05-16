Вашингтон, 16 мая, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Группа американских конгрессменов, в которую входят представители Демократической и Республиканской партий США, внесла на рассмотрение в конгресс резолюцию с призывом ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Конгрессмены предлагают исключить Турцию из программы американских истребителей пятого поколения F-35, если Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». По мнению законодателей, покупка российских вооружений Турцией ставит под угрозу союзнические отношения Анкары и Вашингтона. Также в резолюции содержится призыв ввести против Турции санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что никакой «заморозки» сделки по покупке комплексов С-400 нет. По его словам, откладывать сделку Турция не собирается и поставки российских зенитно-ракетных комплексов будут проходить по плану.