Орландо, США, 16 мая, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида был арестован, после того как ударил свою подругу по лицу чизбургером, сообщает газета Orlando Sentinel.

www.snack-nieuws.nl Чизбургер

Сообщается, что инцидент произошел 4 мая. 30-летний Кайл Джемисон Джонс ударил свою подругу чизбургером по лицу, в то время как она спала. Затем он схватил ее за волосы и спустил с лестницы. Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля другой житель Флориды был арестован после нападения на матрас. Сообщалось, что мужчина обвинил свою девушку в измене, а затем начал избивать и рвать голыми руками матрас, утверждая, что в матрасе прячется любовник. Он был арестован и помещен в тюрьму без права выхода под залог.