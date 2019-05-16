Хабаровск, 16 мая, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Доходы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за 2018 год составили 5,5 млн рублей. Большую часть этой суммы глава региона заработал до сентябрьских выборов, работая депутатом ГД РФ. Доход супруги губернатора в 2018 году составил 735 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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До избрания губернатором Хабаровского края и вступления в должность 28 сентября 2018 года Сергей Фургал трудился в Госдуме России первым зампредом постоянного комитета по вопросам здравоохранения. За этот период его доход составил 3 566 814 рублей 72 копейки. С октября 2018 года на должности главы региона Фургал заработал 1 898 458 рублей 48 копеек — за три последних месяца 2018 года. В итоге доход совокупный доход составил 5 465 355 рублей 07 копеек, без вычета налогов.

Таким образом зарплата у губернатора Хабаровского края в месяц составляет 632 тыс. рублей, а с вычетом всех налогов порядка 400 тыс. рублей.

У предшественника Фургала, экс-главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта зарплата составляла порядка 1 млн рублей в месяц. В 2017 году доход Вячеслава Шпорта, тогда главы Хабаровского края, составил 16,5 млн рублей.

Доход супруги губернатора Фургала, Ларисы Стародубовой, в 2018 году составил 735 тыс. рублей.

При этом известно, что семья губернатора владеет внушительным списком различных бизнесов. Из открытых источников известно, что сам Сергей Фургал владеет 25% ООО «Алькума» — занятого «предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса», доля Фургала с 2018 года передана в доверительное управление ООО «Скрап Фар Ист».

Также Фургал владеет 25% ООО «Дальпромснаб» (аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом). Его акции с ноября 2018 года в доверительном управлении у ООО «Скрап Фар Ист».

Супруга губернатора владеет 25% ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» (производство стали в слитках), 25% УК «Амурсталь» (дальневосточного стального гиганта). УК зарегистрирована в Москве, основной вид деятельности — «деятельность головных офисов».

В собственности у Стародубовой имеется и 25% ООО «Сталком» (обработка отходов лома черных металлов).

Акции всех перечисленных предприятий Лариса Стародубова, так же, как её супруг, в ноябре 2018 года передала в доверительное управление ООО «Скрап Фар Ист».

ООО «Скрап Фар Ист» — основной вид деятельности «обработка отходов лома черных металлов». Предприятие принадлежит ООО «Амурметалл-литье» (литье стали), и ООО «Амурметалл-ресурс — «добыча и переработка известняка и гиспового камня». Оба ООО ранее находились в собственности ОАО «Амурметалл».

В собственности у Сергея Фургала имеются три земельных участка (1000, 2000, 2500 кв. м.), два жилых дома (328,1, 627,2 кв. м), две квартиры (29,9 и 76,9 кв. м.), хозяйственное строение (20 кв. м)., два автомобиля — LEXUS LX570 и TOYOTA LAND CRUISER, моторные лодки «Меркурий» и «Прогресс-4».

Доход Сергея Фургала в 2017 году составил 4 655 269 рублей 32 копейки.

Супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет жилым домом (66,2 кв.м.), двумя квартирами (52 и 47,7 кв.м.), внедорожником TOYOTA LAND CRUISER.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершается декларационная кампания, чиновники и депутаты отчитываются о своих доходах, доходах своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год.