Москва, 16 мая, 2019, 02:37 — ИА Регнум. К компенсации ущерба от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» готова «Транснефть», сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.

По словам чиновника, на компенсацию ущерба могут рассчитывать в том числе и российские нефтяные компании.

Напомним, «Транснефть» является оператором российского отрезка «Дружбы». Нефтепровод идёт из России в Белоруссию, Польшу, Германию, на Украину, в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

В конце апреля на нефтепроводе произошла чрезвычайная ситуация, когда иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой. Предположительно, это была диверсия в виде намеренного вброса загрязнений в один из узлов нефтепровода на территории Самарской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая ситуация будет обсуждаться с белорусской стороной: Козак в Москве проведёт переговоры о компенсации Минску ущерба от поставки загрязнённой нефти.

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