Комрат, Молдавия, 16 мая, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах сложила с себя полномочия на период участия в кампании по выборам следующего главы автономии. Как передает ИА REGNUM, исполнять обязанности башкана на период кампании будет первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Вадим Чебан.

Gagauzia.md Ирина Влах

Выборы башкана состоятся 30 июня. Ирина Влах попытается переизбраться на второй срок и является фаворитом гонки. Помимо нее в выборах намерены участвовать житель Комрата Василий Асадов, общественник Михаил Влах, депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш и экс-депутат Народного собрания Иван Бургуджи.

Экс-мэр Комрата Николай Дудогло, традиционно и безуспешно участвующий в выборах башкана, в этот раз решил бойкотировать выборы. А его сторонники незадолго до начала кампании внесли в законодательство поправки о том, что выборы состоятся при явке не менее 50%. Для Гагаузии это очень высокий показатель, и с учетом неучастия сторонников Дудогло в кампании преодоление порога явки находится под угрозой.