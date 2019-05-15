Тирасполь, 16 мая, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Вновь зазвучавшие требования властей Молдавии об инспекции складов российских боеприпасов в приднестровском селе Колбасном связаны не с техническими, а с политическими моментами. Об этом заявил ИА «Новости Приднестровья» сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (руководящий орган миротворческой операции на Днестре) от Приднестровья Олег Беляков.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

По его словам, эти склады находятся в исключительном ведении России, которая обеспечивает безопасность объекта. «Перед тем как делать такие предложения, необходимо знать мнение самой российской стороны. Они находятся под надёжной охраной и обслуживанием российских специалистов, которые знают досконально об их техническом состоянии. Никаких малейших инцидентов за десятилетия на данных складах не произошло», — сказал Беляков.

О необходимости провести инспекцию на российских складах в ПМР вице-премьер Молдавии Кристина Лесник заявила на встрече со специальным представителем ОБСЕ по процессу молдавско-приднестровского урегулирования Франко Фраттини. «Эти боеприпасы могут вызвать кризисную ситуацию, и важно определить, что конституционные власти могут сделать для обеспечения безопасности», — сказала молдавская чиновница.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами Молдавии и России в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.