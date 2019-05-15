Вашингтон, 15 мая, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Иран в скором времени захочет пойти на уступки в результате «сильной» ближневосточной политики Белого дома, заявил 15 мая президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам Трампа, Washington Post и New York Times искажают действительность, сообщая читателям о внутренней борьбе в США из-за действий Белого дома на Ближнем Востоке.

«Нет никакой внутренней борьбы… Я уверен, что Иран скоро захочет поговорить», — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 мая США объявили об эвакуации из Ирака неоперативного персонала дипмиссий. В регион демонстративно переводят авианосные группы.