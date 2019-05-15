Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Закон о «фейк ньюс» защищает права «маленького человека» и должен обезопасить общественное пространство в интернете. Об этом заявил соавтор закона, сенатор и представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

Сенатору привели цитату главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который в рамках форума заявил, что право должно быть ориентировано на маленького человека, и попросили прокомментировать, как в этой связи работает закон о «фейках».

"Он на это и ориентирован. В первую очередь на то, чтобы гражданин, когда смотрит информацию, чтобы она была достоверная, чтобы он не сталкивался с оскорблениями», — сказал Клишас.

«Те правила, которые справедливы для любой общественной площадки, должны быть справедливы и для интернета. Вы не считаете, что интернет — это общественное пространство? Считаете. Значит, его надо беречь», — добавил сенатор.

Заметим, Клишас также является соавтором закона и об административной ответственности за оскорблении представителей власти. По словам сенатора, он не знает о первых делах, которые уже заведены по его закону.

Напомним, протокол уже был составлен в отношении жителя села Верховажье Юрия Шадрина за статус в социальной сети «ВКонтакте», содержащий оскорбление президента РФ Владимира Путина. Еще раньше суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Новгородской области Юрия Картыжева за подобное высказывание.

«За оскорбление органов государственной власти нужно привлекать к ответственности», — заявил Клишас. Он также не согласен, что правоприменение может привести к так называемому «эффекту Стрейзанд», при котором информация об административном преследовании за оскорбление будет распространяться быстрее, чем сведения о самом оскорблении.

«Нет, я так не считаю», — сказал Клишас.