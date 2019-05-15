Москва, 15 мая, 2019, 18:36 — ИА Регнум. На новейшие танки Т-14 «Армата», как и на любую другую российскую бронетехнику, может быть установлена уникальная система оперативной тактической разведки «Глаз», сообщает 15 мая ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад Победы 9 мая 2015 года

По информации агентства, разработчик этой системы компания «Микран» модернизирует её для установки на бронетехнику. Комплекс представляет собой поворотную кассету для запуска ракеты с модулем оптического наблюдения и приёмное устройство, пригодное для установки на рабочих местах экипажа бронемашины.

Оператор располагает возможностью запуска такой ракеты в любом выбранном направлении.

Ракета системы оперативной рекогносцировки «Глаз» представляет собой миниатюрный аппарат с камерой высокого разрешения, запускаемый на высоту до 300 метров. После запуска аппарат спускается на парашюте, передавая оптическое изображение оператору.

Система «Глаз» была опробована в Сирии в варианте средства индивидуальной разведки, после чего было принято решение о целесообразности разработки аналогичного комплекса для установки на бронетехнику.

Напомним, с 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX 2019. На экспозиции более 500 кв. метров занимают стенды российских предприятий военно-промышленного комплекса.