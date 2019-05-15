«Глаз» для «Арматы» и не только. Россия создала уникальную систему разведки
Москва, 15 мая, 2019, 18:36 — ИА Регнум. На новейшие танки Т-14 «Армата», как и на любую другую российскую бронетехнику, может быть установлена уникальная система оперативной тактической разведки «Глаз», сообщает 15 мая ТАСС.
По информации агентства, разработчик этой системы компания «Микран» модернизирует её для установки на бронетехнику. Комплекс представляет собой поворотную кассету для запуска ракеты с модулем оптического наблюдения и приёмное устройство, пригодное для установки на рабочих местах экипажа бронемашины.
Оператор располагает возможностью запуска такой ракеты в любом выбранном направлении.
Ракета системы оперативной рекогносцировки «Глаз» представляет собой миниатюрный аппарат с камерой высокого разрешения, запускаемый на высоту до 300 метров. После запуска аппарат спускается на парашюте, передавая оптическое изображение оператору.
Система «Глаз» была опробована в Сирии в варианте средства индивидуальной разведки, после чего было принято решение о целесообразности разработки аналогичного комплекса для установки на бронетехнику.
Напомним, с 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX 2019. На экспозиции более 500 кв. метров занимают стенды российских предприятий военно-промышленного комплекса.