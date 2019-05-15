Москва, 15 мая, 2019, 17:17 — ИА Регнум. 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима и выплатой штрафа в 494 млн 940 тысяч 160 рублей запросило гособвинение для экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, полковника Дмитрия Захарченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

«Прошу суд признать Захарченко Дмитрия Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, частью 3 статьи 294 УК РФ, и назначить наказание», — заявила гособвинитель.

Гособвинитель отметила, что экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, полковник Дмитрий Захарченко, пользуясь служебным положением, создал условия, при которых бенефициар сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусс был вынужден дать взятку в размере 800 тысяч долларов для Захарченко и его сообщника, бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, во избежание пристального интереса и проблем со стороны налоговых органов.

После дачи взятки Дусс также выдал Захарченко дисконтную карту «Ла Маре» — этот эпизод инкриминируется обвиняемому как завуалированная взятка.

Напомним, по версии следствия, полковник получал взятки от крупных бизнесменов и банкиров, в частности сотрудников «Нота-Банка», предупреждая их о будущих проверках в компаниях, а также закрывал уже возбужденные дела.