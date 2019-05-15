Уфа, 15 мая, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая с докладом на Всероссийском конгрессе «Вектор «Детство — 2019» заявила, что Россия в настоящее время переживает непростой демографический период: на протяжении последних трех лет смертность в РФ превышает рождаемость. Она предложила разобраться в причинах потери детей и обозначила проблемные демографические точки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова выступила с докладом на пленарном заседании Всероссийского конгресса «Вектор «Детство-2019»

«Только за лето прошлого года в период неорганизованного отдыха мы потеряли 492 ребенка, 343 утонули, 41 погиб во время пожаров. По данным 73 субъектов РФ за 2018 год, 817 детей выпали из окон, 110 — со смертельным исходом. По данным Следственного комитета за 2018 год, несовершеннолетними совершено 788 суицидов. В результате преступлений погибли 2 750 детей», — констатировала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что это уже рожденные, но потерянные дети. При этом, по данным ВЦИОМ за 2017 год, всего лишь около 30% россиян в возрасте от 18 до 34 лет считают настоящее время благоприятным для рождения детей. В 2018 году в России родились 1,5 млн малышей, в то же время зафиксировано более 567 тыс. абортов. Таким образом, на каждые 100 рождений приходится около 35 абортов.

В качестве барьеров, которые препятствуют рождению детей, Кузнецова выделила барьеры в социальной и медицинской сферах, воспитательные, информационные и иные барьеры.

«Социальная помощь должна быть доступной, открытой, выстроена таким образом, чтобы было удобно, комфортно прежде всего людям, которым необходима поддержка. Социальную помощь необходимо сделать сферой инноваций», — считает омбудсмен. Она подчеркнула, что именно для этих целей был запущен проект «Вектор «Детство», который является не просто конкурсом, а задает направления деятельности по всем важным вопросам.

Также необходимо активно помогать подросткам, которые потеряны с точки зрения различных программ. Для поддержки многодетных семей необходимо принять закон, который уже разработан.

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По мнению Кузнецовой, категория детей-сирот заслуживает особого внимания. В 2018 году более 31 тыс. лиц из числа детей-сирот нуждались в трудоустройстве, но было трудоустроено лишь 26,5% из этих людей, и этот показатель сокращается. Также проблемным вопросом является обеспечение таких граждан жильем.

«Численность детей-сирот и детей, не обеспеченных жилыми помещениями, за 5 лет увеличилась на 24,7%, составила на 2018 год — 269 тысяч», — уточнила Кузнецова.

Еще одним барьером, который лежит на пути к улучшению демографической ситуации, она назвала вопросы медицинской помощи и призвала делать акцент не только на ранней диагностике, но и на профилактике, на информационной доступности для родителей. Та же проблема касается домов-интернатов.

«Что мы нашли в детских домах-интернатах? Это беда и немая боль. Это крик, который не слышен за закрытыми дверями», — подчеркнула Кузнецова, рассказывая о выборочном мониторинге детских домов-интернатов.

Кроме того, требует дополнительной проработки вопрос безопасности детей, которые ничем не заняты. Между тем в сфере дополнительного образования наблюдается не совсем положительная тенденция: за три года число детей, занимающихся в бесплатных кружках и секциях, сократилось на 7,3%, но отмечается существенный рост платных секций и кружков и числа детей, занятых в них — на 19,4%.

Кузнецова заявила также о необходимости модернизации воспитательных программ в общеобразовательных учреждениях: 74% проверенных программ не предполагают профилактику агрессии, суицидов, около 20% не соответствуют нормативным документам. И только 16% программ соответствуют всем нормам.

В заключение уполномоченный выразила надежду, что в том числе благодаря работе детских омбудсменов удастся улучшить демографическую ситуацию в РФ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Башкирии 15−16 мая проходит XVI-й Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ и Всероссийский конгресс «Вектор «Детство-2019».

Тема двухдневного форума — «Демография в России: Будущее в детях. Будущее с детьми».

Всероссийский форум детских омбудсменов проходит впервые в новом статусе — после принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». В работе форума принимают участие делегации из всех регионов страны, кроме того, приглашены руководители профильных федеральных министерств и ведомств, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, представители общественных организаций.

15 мая Кузнецова объявила победителя в номинации «Проект года — 2019» и представила 10 лучших социальных практик в сфере защиты детства, достойных масштабирования и внедрения на территории России.

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