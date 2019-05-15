Анкара, 15 мая, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Правительство Турции отрицает, что сделка по закупке российских комплексов ПВО С-400 была отложена, 15 мая передает агентство Associated Press.

ИА REGNUM С-400

«Нет никакой возможности задержки или остановки (сделки)», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Решение турецких властей о закупке комплексов С-400 у России вызвало обострение отношений Турции и США.

Читайте также: США снова попросили Турцию подумать над покупкой С-400