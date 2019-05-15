Москва, 15 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий понятие «садового дома» и правил его налогообложения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Duma.gov.ru

Речь идет о том, чтобы ликвидировать в законе различные толкования и понятия построек, которые граждане возводят на своих садовых участках. Так, в частности, из Налогового кодекса предлагается исключить понятие «жилое строение», а также «дача», «дачное строительство» и «дачный дом». Вместо этого предлагается установить, что на садовом земельном участке могут размещаться только жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также садовые дома — новый термин для законодательства РФ.

Так, под садовым домом понимается здание сезонного использования, которое предназначено для удовлетворения гражданами бытовых или других нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. При этом садовый дом не считается жилым помещением и имеет нежилое назначение. Однако все налоговые льготы, которые распространяются на дома и жилые строения на земельных участках, также коснутся и садовых домов.