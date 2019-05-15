Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов определил четыре приоритета в развития города. Об этом он заявил, выступая с отчетом перед Заксобранием в Мариинском дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

«Мы определили четыре стратегических приоритета. Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Наши планы потребуют серьезных затрат. Поэтому мы ставим задачу увеличить объем городского бюджета до 1 триллиона рублей. Для этого нужна сильная, устойчивая и динамичная экономика», — заявил Беглов.

Заметим, доходы бюджета Петербурга на 2019 год составили всего примерно 580 млрд рублей.

«Надо признать, что пока по основным экономическим параметрам город показывает скромные успехи», — заметил Беглов.

Так, в прошлом году объем инвестиций составил 747 млрд рублей, что, на первый взгляд, кажется внушительной цифрой, однако ее прибавка в 4,3% вовсе не лидерская, а средняя по стране. То же касается и валового регионального продукта. Петербург все еще входит в тройку лидеров в России. «Но динамика слабая. Начиная с 2004 года прирост ВРП Петербурга всегда был лучше общероссийского. Но в 2017 году в среднем по стране этот показатель составил 1,8%, а у города — всего 0,2%», — сказал Беглов.