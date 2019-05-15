Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев к «взаимной вежливости», отвечая на вопрос о разгоне третьей колонны во время первомайского шествия по Невскому проспекту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Col. Hans Landa Автозак

Напомним, третья колонна, которая в основном состояла из представителей демократических и либеральных сил, а также градозащитников, была разогнана полицией в ходе согласованного шествия. Точечные задержания по малопонятным причинам начались сразу по ходу движения колонны, в результате около 50 человек оказались в автозаках, многие получили штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Организаторы Андрей Пивоваров и Александр Шуршев отсидели 10 суток административного ареста. На последнего боец Росгвардии налетел со спины, когда тот стоял рядом с полицейским и пытался выяснить причины задержаний. Суд счел, что они организовали несогласованный митинг внутри согласованного шествия, так как колонна не смогла продолжить движение по Невскому проспекту.

«Любая акция — это не только право, но и ответственность организаторов по обеспечению безопасности любых акций. Хотел бы напомнить горожанам, что мы сделали шаг вперед и добавили еще четыре места для проведения митингов и пикетирований», — сказал Беглов.

Например, в список четырех новых гайд-парков попадает площадь Ленина, согласно проекту Смольного.

Врио губернатора Беглов также призвал всех быть вежливыми и «учиться демократии». Заметим, оппозиционеры жаловались, что полиция еще на входе не пропускала в колонну плакаты с лозунгами против «Единой России» или лично Беглова в духе «Петербург против ЕдРа».

«Я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют любого человека? Это правильно? Кто дал право кому-либо оскорблять человека — любого человека, независимо от его должности и положения? Почему-то об этом все молчат, никто об этом не говорит. Но это неправильно. Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербургски», — сказал Беглов. «Надо быть взаимно вежливыми. Нам надо всем учиться вежливости, взаимопониманию, толерантности и демократии. Всем без исключения», — добавил градоначальник.

Спикер петербургского ЗакСа, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров заявил, что тоже обратил внимание, например, на лозунг «ЕдРо в ведро». Позднее он не сумел уточнить, считает ли подобное оскорблением, так как относится к любому мнению о себе «ровно». «Я не пятак, чтобы всем нравиться», — заметил Макаров.

Тем не менее он также не сумел сообщить, стоит ли разгонять шествия и задерживать людей за подобные лозунги. Макаров сказал, что действовать необходимо «в соответствии с законом», а также призвал оппонентов к более высокой политической культуре. Макаров также сослался на зарубежный опыт. По его мнению, в других странах в ходе избирательных кампаний никто не позволяет себе негативных высказываний о «противнике», а продвигает исключительно собственную программу.

Добавим, Макаров поблагодарил новое руководство петербургского ГУ МВД за их работу, в том числе за действия в ходе Первомая.