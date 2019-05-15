Москва, 15 мая, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Россия никогда не была инициатором разрушения двусторонних отношений с Украиной, заявил 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Таким образом представитель Кремля прокомментировал встречу госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным.

По словам представителя Кремля, тема Украины не затрагивалась на встрече Путина и Помпео, а госсекретарь США не призывал Москву протянуть руку помощи новым украинским властям.

«Россия никогда не была сторонницей разрушения двусторонних отношений, — отметил Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда говорит о сохранении особого характера отношений между народами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео состоялась 14 мая в Сочи. До этого Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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