Москва, 15 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако плавное снижение национальной валюты — наиболее вероятный сценарий, исходя из формирующегося новостного фона, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение рубля

«Одна из главных угроз — завершение сделки об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. Заседание состоится уже в начале лета. Также дальнейший импульс получил законопроект о новых санкциях.

14 мая финансовый комитет Палаты представителей Конгресса опубликовал черновик нового законопроекта о санкциях против России. Документ обсудят на слушаниях уже 15 мая. То есть вероятность ввода новых санкций растет», — пояснил эксперт.

В свою очередь стоит также отметить, что продолжается распродажа активов EM. Это общемировой тренд, поэтому рубль на ровне с другими аналогичными валютами, например, лирой снижается. Главным драйвером этого падения является развивающийся торговый конфликт между США и Китаем и, как следствие, инвесторы опасаются замедление роста мировой экономики.

«Все эти факторы носят среднесрочный характер, поэтому ожидается усиление давление на отечественную валюту. В этой связи уже летом пара доллар/рубль может превысить отметку 66 рублей», — предположил Капустянский.

Как сообщает ИА REGNUM, экономисты оценили вероятность обвала рубля, гривны и лиры. Вероятность валютного кризиса в России в ближайший год составляет 11%, показывают расчеты Oxford Economics. Среди развивающихся стран обвал валюты грозит Украине, Турции и Аргентине.

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