Сидней, Австралия, 15 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Угроза микроорганизмам, синтезирующим кислород в океане, исходит от загрязнения пластиком, заявили исследователи из Австралии, 14 мая сообщило издание Communications Biology.

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Сотрудники Университета Маккуори, расположенного в Сиднее, провели исследование с целью выяснить влияние химических соединений, образующихся при распаде полиэтилена и поливинилхлорида — материалов, наиболее часто оказывающихся в водах мирового океана на так называемых цианобактерий рода Prochlorococcus. Данные морские обитатели — важный источник кислорода, который они выделяют в процессе фотосинтеза. Объектом эксперимента стали два штамма Prochlorococcus, живущие на разных глубинах.

Отметим, научным работам такого рода придаётся большое значение, так как океан обеспечивает поступление в атмосферу Земли до 10% кислорода.

По словам исследователя, принимавшего участие в данном проекте, доктора Саши Тету: «Мы обнаружили, что воздействие химических соединений, поступающих в океан с пластиком, нарушает рост, фотосинтез и производство кислорода Prochlorococcus — самыми многочисленными в океане фотосинтезирующими бактериями. Остается подтвердить эти результаты исследованиями в самом океане».

Как предполагают учёные, страдает геном данных микроорганизмов.