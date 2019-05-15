Москва, 15 мая, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что с третьей волной амнистии капиталов в Россию вернется порядка 100 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Минимум 100 млрд должно быть возвращено с учетом прогнозов в Россию… От того, насколько точно будет исполняться закон, зависит объем средств. Задача — максимально облегчить возвращение капиталов», — заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Госдума во втором, основном чтении, приняла пакет законопроектов о запуске третьей волны амнистии капиталов. Речь идёт о возможности граждан избежать налоговой, административной и уголовной ответственности за владение незадекларированными зарубежными активами. Ранее в РФ уже дважды проходили подобные программы — в 2015 и 2018 годах.

Все волны российской амнистии по западным меркам мегалояльны по отношению к декларантам, отметил член президиума торгово-промышленной палаты «Израиль — Россия» Эли Гервиц.

«В Израиле то, что человек получает в рамках амнистии, близко не приближается к тому, что получают россияне. Но говорить о том, что каждая следующая волна амнистии лучше, чем прошлая, и потому не нужно ничего делать, нужно ждать четвертой, пятой, двадцать пятой волны — это неверно по двум причинам», — отметил эксперт.

Так, по его словам, первая причина состоит в работе системы автоматического обмена банковской информацией (CRS). Кроме того, рассуждает юрист, говорить о том, что амнистии раз от разу становятся все более привлекательными также неверно.

«У третьей амнистии есть очень важное отличие от первых двух — это требование о репатриации капиталов. Если раньше можно было задекларировать деньги в Швейцарии или на Кипре и оставить их в Швейцарии или на Кипре, то сегодня, задекларировав средства в этих двух уважаемых странах, нужно их доставить в Россию», — заявил Гервиц.

Он также обратил внимание в контексте репатриации денег на очень важный момент.

«Я не нашел в тексте амнистии никакого запрета пользоваться этими деньгами глобально после репатриации. Да, деньги в рамках амнистии нужно ввести в Россию, но это не мешает после воспользоваться ими для того, чтобы купить акции в Америке или квартиру в Израиле. Более того, от себя добавлю, что это даже помогает купить квартиру в Израиле, потому что ввести деньги в Израиль российскому налоговому резиденту все равно проще всего из России», — говорит юрист.

Требование о репатриации денег, с его точки зрения, «на сегодняшний день не является шагом к «национализации» этих средств или закрытию валютных границ России».