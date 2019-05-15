Москва, 15 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В России шоу «Голос. Дети» смотрит 33% граждан. Чаще всего за шоу наблюдают женщины (37%) и люди старше 60 лет (48%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Okras Голос. Дети

По мнению 77% граждан РФ, участие в шоу «Голос. Дети» дает детям-певцам возможности для развития и успешной самореализации. Среди зрителей, которые смотрят шоу, эта доля составляет 85%. 16% респондентов придерживаются обратного мнения.

Отвечая на вопрос об итогах голосования, 12% заявили, что руководству шоу «Голос. Дети» следует провести расследование и проверить результаты голосования. 10% опрошенных высказались за повторное голосование.

Опрос проведен 30 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM , оценки финалистки шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой были скорее необъективны, считают 61% жителей России, «на голосование повлияло не только качество пения, но и другие факторы».

Подробности: Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» не иссяк, расследование продолжается