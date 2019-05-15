Киев, 15 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Украина в 2020 году намерена предложить Евросоюзу пересмотреть соглашение о евроассоциации, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщило 15 мая информационное агентство «УНИАН».

Евроинтеграция Украины

Чиновница отметила, что такая необходимость возникла из-за изменения структуры украинской экономики, а также правового регулирования рынка в ЕС.

«В 2020 году мы действительно имеем возможность после введения соглашения в действие — впервые за пять лет мы имеем возможность говорить о его пересмотре», — рассказала она.

В частности, речь идёт о цифровом рынке.

«В цифровой отрасли, когда Украина подписывала соглашение и вела переговоры о соглашении, там было три регламента в ЕС и никаких директив, которые бы урегулировали этот рынок. И поэтому для нас это сейчас принципиально согласовать нашу совместную работу над этим», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, подписание соглашения о евроассоциации стало поводом для государственного переворота на Украине в 2014 году. Украинская пропаганда представляла этот документ как договор о вступлении Украины в Европейский союз, после подписания которого уровень жизни в стране сравняется с европейским. В итоге, как и предсказывали российские эксперты, Украина просто стала рынком сбыта дешёвых европейских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соглашение о евроассоциации и зона свободной торговли с ЕС, как его часть, убили и продолжают убивать экономику Украины.

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