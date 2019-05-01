«Зона свободной торговли с ЕС уничтожает экономику Украины»

Киев, , 11:24 — REGNUM Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Украина должна быть мостом между Европейским Союзом и Россией.

Об этом политик заявил в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE 30 апреля.

«Я всегда был сторонником того, что Европу строить надо здесь. Я был сторонником того, что записано в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Но я был категорическим противником, тогда и сейчас, подписания зоны свободной торговли с ЕС, которая является губительной, фактически уничтожившей экономику Украины за вот эти четыре года. Или, если быть точным, она была подписана в 2014-ом году, а вступила в действие с 1-го января 2016 года», — подчеркнул Медведчук.

При этом он отметил, что то, что происходит в Евросоюзе, и то, что происходит сегодня в Украине, это полярные стороны.

«Я считал, что мы не можем вступать в зону свободной торговли с ЕС, потому что есть — приведу только несколько показателей: производительность труда в Евросоюзе в 4−6 раз выше, чем в Украине; поддержка сельского хозяйства в Украине тогда была 6%, в 2013—2014, сегодня 1%, а в Европе, в среднем, 40%; стоимость денег, учетная ставка национальных банков и кредиты — там полтора-два процента, у нас это 18%; и многое другое. Инновационная политика, инвестиционная политика. Это несоизмеримые вещи. Фарватер, в котором находится экономика Украины, — зоны свободной торговли с ЕС — уничтожает нашу страну», — подчеркнул политик.

По его мнению, Украина должна быть мостом между Евросоюзом и Востоком, Россией и странами СНГ.

«Мостом экономического взаимодействия, выгодным мостом для Украины. Потому что, когда мы говорим об Украине, мы должны, в первую очередь, исходить из наших интересов, отечественных, государственных, интересов наших людей, а не отдавать должное дани моды», — считает Медведчук.

Он добавил, что политическая позиция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» общеизвестна: радикальные изменения экономического курса Украины.

«Мы считаем, что мы должны быть мостом между Евросоюзом и Россией, странами СНГ. Мы считаем, что мы должны восстановить наше участие в зоне свободной торговли с СНГ, а для этого — пересмотреть участие в зоне свободной торговли с ЕС, которое является губительным. Мы должны пересмотреть участие Украины в ВТО», — уверен Медведчук.

Говоря о сотрудничестве с ЕС, он привел пример Армении, которая сегодня имеет партнерские отношения с Евросоюзом и развивает их: до 20% экспорта идет с Армении в ЕС и до 26% импорта с ЕС идет в Армению.

«И у них нет зоны свободной торговли. У них есть система преференций европейского экономического сотрудничества, системы GSP, которая есть еще в 17 странах. Украине такая бы форма подошла. При наличии Ассоциации с Евросоюзом, система GSP экономического партнерства, которая могла изменить ситуацию и дать возможность развивать отношения с теми рынками, где является наша экспортная продукция конкурентоспособной: рынки СНГ, рынки России и многое другое. Поэтому мы ратуем за восстановление экономических отношений, прагматических экономических отношений. Мы считаем, что изменение экономической ситуации приведет к окончанию тарифного геноцида, к улучшению жизни и возможности построения Украины, как успешной страны», — заключил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос на 6% — до 11,149 млрд долл. Однако при этом товарооборот между Украиной и странами СНГ в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сократился на 5% — до 4,3 млрд долл (экспорт в страны СНГ сократился на 6% — до 1,515 млрд долл., импорт — на 4%, до 2,785 млрд долл).