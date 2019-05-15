Новосибирск, 15 мая, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Новый Региональный волейбольный центр в Новосибирской области должен быть введён эксплуатацию уже через год — в мае 2020 года. Сегодня, 15 мая, губернатор региона Андрей Травников проконтролировал ход реализации приоритетного проекта во время выездного совещания с участием президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход строительства региональный волейбольный центр

Травников проверил исполнение данных ранее поручений и поставил ряд задач по развитию дорожной инфраструктуры, необходимой для эксплуатации нового спортивного объекта, благоустройству прилегающей территории.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в свою очередь, доложил о ходе строительства спортивного центра. По его словам, уже завершены работы по устройству фундаментов обоих блоков здания волейбольного центра, на малой арене выполнен монтаж металлоконструкций, идёт монтаж вентиляционной и отопительной систем; обустройство наружных систем — водопровода, канализации.

Участники выездного совещания обсудили вопросы повышения транспортной доступности волейбольного центра, в том числе строительство трёх дорожных объектов: автодороги по ул. М. Кулагина, автодороги от волейбольного центра и до ул. Фрунзе через тупик Войкова и спуска с Ипподромской магистрали со стороны ул. Военной к волейбольному центру.

Затронули они и вопрос расселения частного сектора вдоль ул. Фрунзе и между ул. Ипподромской и тупиком Войкова, а также тему благоустройства прилегающей территории, которое включает, в частности, оборудование набережной у расположенного рядом с волейбольным центром озера, обеспечение условий для безопасного и комфортного отдыха.

Губернатор региона напомнил, что основной объём работ по строительству спортивного объекта, организации к нему подъездных путей, благоустройству территории, должен быть завершен уже к маю 2020 года. Сегодня, отметил Андрей Травников, подрядчик идёт даже с небольшим опережением графика.

«Это заставляет нас быстрее решать вопросы финансирования. С точки зрения организации работ и по главному объекту — волейбольному центру — и по прилегающей территории, по благоустройству и строительству парковок, улиц — каких-то сомнений нет», — сказал он.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, уже в следующем году регион сможет не только предоставить площадку для подготовки сборной команды России по волейболу к XXXII летним Олимпийским играм (Токио, Япония), но и претендовать на проведение международных соревнований.

А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко подчеркнул, что Новосибирск после сдачи объекта сможет претендовать на проведение «Волейбольной Лиги наций» уже в июне 2020 года. Кроме того, в регионе появится «суперсовременная инфраструктура» как для тренировки команд, так и для проведения соревнования российского и международного уровней.

Второй этап приоритетного проекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске» должен завершиться к 2022 году.

«Новосибирск в числе других российских городов заявлен для проведения чемпионата мира по волейболу. К 2022 году тоже предстоит сделать большой объём работ. Мы понимаем, как уложиться в эти сроки», — отметил губернатор области Андрей Травников и подчеркнул, что новый объект даст толчок к развитию всей прилегающей территории — через несколько лет на месте неблагоустроенной, неухоженной территории появятся гостиница для спортсменов и зрителей волейбольных соревнований, новые жилые дома и общественно-административные здания.

Отметим, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра началось летом 2018 года. Объект был включен в перечень мероприятий непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Между Минспортом России и новосибирским правительством было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства в размере 500 млн рублей. 500 млн рублей — первый транш. Из областного бюджета в 2018 году было выделено 171,5 млн рублей.

Региональный волейбольный центр в Новосибирской области состоит из двух сблокированных зданий: основного трёхэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.