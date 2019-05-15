Москва, 15 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на упрощение порядка предоставления иностранным гражданам разрешений на временное пребывание и видов на жительство, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая. Речь идет о владеющих русским языком и желающих жить и работать в Российской Федерации.

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В дополнение к действующим нормам предлагается без учета квоты выдавать разрешение на временное проживание иностранному гражданину, который является гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, признанным беженцем либо получившим временное убежище на территории Российской Федерации; переселяется в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.

Правительственным законопроектом также предлагается сократить с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об упрощении получения вида на жительство в России.

«Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь, это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн — президент РФ, напомню, упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса», — отметил также Володин.